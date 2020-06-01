Shinji Kagawa, kulübünde gözden çıkarıldı

Beşiktaş'tan Real Zaragoza'ya transfer olan Shinji Kagawa hayatının şokunu yaşadı.

Haber; Milliyet
Shinji Kagawa, kulübünde gözden çıkarıldı
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01 Haziran 2020 10:13
Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezonun ara transfer döneminde Borussia Dortmund'tan kiraladığı Shinji Kagawa, yeni sezonda yola Beşiktaş'la devam etmeme kararı alıp İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer olmuştu.

Yeni takımında 26 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun bu macerası beklediği gibi gitmedi.

Koronavirüs sebebiyle küçülmeye giden Zaragoza, yıldız isimden kendisine takım bulmasını istedi.

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