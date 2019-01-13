Shinji Kagawa için sürpriz adres!

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen ve zaman zaman adı transfer döneminde Türk takımları ile de anılaniçin Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi geldi.beIN Sports Fransa'nın haberine göre Fransa Ligi takımlarından Bordeaux, Dortmund'dan ayrılması beklenen Japon futbolcu Shinji Kagawa için Alman ekibi ile anlaşma sağladı.29 yaşındaki futbolcunun La Liga'da oynamak istemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Bordeaux'nun Kagawa'yı ikna etme çabasında olduğu ve kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Kagawa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oynamak istediği ligin İspanya La Liga olduğunu söylemişti.Bu sezon Dortmund ile sadece 5 maça çıkabilen Shinji Kagawa'nın sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.