Shinji Kagawa için flaş iddia! 'Opsiyon...'

kış transfer döneminde Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığıhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Sinan Engin, Sjhinji Kagawa ile Borussia Dortmund'un anlaşmasına göre Japon yıldızın Beşiktaş'ta kalıp kalmayaya karar vereceğini iddia etti.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, "Anlaşmada opsiyon Kagawa'da. Kagawa isterse Beşiktaş'ta kalır. Dortmund opsiyonu Kagawa'ya bırakmış. Beşiktaş taraftarı ikna ederse Kagawa burada kalır ve Sergen gibi iş yapar. Sergen Yalçın'ın sağ ayaklısı gibi. Kagawa önümüzdeki yıllarda burada kalacaktır. Opsiyonunu kullanacağına inanıyorum. Bu maçta oyuna girdiğinde nasıl heyecanlıydı, çocuk gibiydi." dedi.Sinan Engin sözlerini "Bu maçta tribünlerin bu kadar dolmasının sebebi Kagawa'nın Antalya'da attığı 2 goldür. Taraftara heyecan getirdi." ifadeleriyle tamamladı.