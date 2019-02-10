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Shinji Kagawa için flaş iddia! "Opsiyon..."

Sinan Engin, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın istemesi halinde siyah-beyazlı kulüpte kalabileceği bir anlaşma yaptığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Shinji Kagawa için flaş iddia! 'Opsiyon...'
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10 Şubat 2019 00:08
Beşiktaş'ın kış transfer döneminde Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sinan Engin, Sjhinji Kagawa ile Borussia Dortmund'un anlaşmasına göre Japon yıldızın Beşiktaş'ta kalıp kalmayaya karar vereceğini iddia etti.

"KAGAWA İSTERSE KALIR"

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, "Anlaşmada opsiyon Kagawa'da. Kagawa isterse Beşiktaş'ta kalır. Dortmund opsiyonu Kagawa'ya bırakmış. Beşiktaş taraftarı ikna ederse Kagawa burada kalır ve Sergen gibi iş yapar. Sergen Yalçın'ın sağ ayaklısı gibi. Kagawa önümüzdeki yıllarda burada kalacaktır. Opsiyonunu kullanacağına inanıyorum. Bu maçta oyuna girdiğinde nasıl heyecanlıydı, çocuk gibiydi." dedi.

"HEYECAN GETİRDİ"

Sinan Engin sözlerini "Bu maçta tribünlerin bu kadar dolmasının sebebi Kagawa'nın Antalya'da attığı 2 goldür. Taraftara heyecan getirdi." ifadeleriyle tamamladı.

 

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