Shevchenko'dan İstanbul finali itirafı

Milan'ın efsane golcülerinden Andriy Shevchenko İstanbul'da oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltıyı aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala izleyemediğini söyledi.
Ukraynalı yıldız açıklamasında İstanbul'da Liverpool'a karşı oynadıkları ve kaybettikleri finalde kaçırdığı son penaltı vuruşunu gole çeviremediği görüntüleri izlerken elindeki telefonu attığını ve arkasını döndüğünü söyledi.
Shevchenko açıklamasında: "Birkaç zaman önce UEFA'nın Instagram'da yayınladığı 2005 finalinin görüntülerine denk geldim. O anları hala izleyemiyorum. Elimde telefon varsa atıyorum ve arkamı dönüyorum, yapamıyorum. Hayatta hayal kırıklığına uğramamış bir şampiyon olabilir mi? Futbolun güzelliği de burada" sözlerini kullandı.
2005 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan 3-0 öne geçtiği maçın 3-3'e gelmesine engel olamamış, uzatmalarda Shevchenko son dakikalarda mutlak bir gol pozisyonunu değerlendirememiş ve seri penaltı vuruşlarında son penaltıyı kaçırarak kupanın Liverpool'a gidişine şahit olmuştu.
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Ukraynalı yıldız açıklamasında İstanbul'da Liverpool'a karşı oynadıkları ve kaybettikleri finalde kaçırdığı son penaltı vuruşunu gole çeviremediği görüntüleri izlerken elindeki telefonu attığını ve arkasını döndüğünü söyledi.
Shevchenko açıklamasında: "Birkaç zaman önce UEFA'nın Instagram'da yayınladığı 2005 finalinin görüntülerine denk geldim. O anları hala izleyemiyorum. Elimde telefon varsa atıyorum ve arkamı dönüyorum, yapamıyorum. Hayatta hayal kırıklığına uğramamış bir şampiyon olabilir mi? Futbolun güzelliği de burada" sözlerini kullandı.
2005 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan 3-0 öne geçtiği maçın 3-3'e gelmesine engel olamamış, uzatmalarda Shevchenko son dakikalarda mutlak bir gol pozisyonunu değerlendirememiş ve seri penaltı vuruşlarında son penaltıyı kaçırarak kupanın Liverpool'a gidişine şahit olmuştu.
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