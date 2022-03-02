Shevchenko Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu

Ukrayna'nın sembol futbolcularından Andriy Shevchenko, efsane olduğu San Siro'da ülkesine barış mesajı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Shevchenko Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu
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02 Mart 2022 04:14
Ukrayna futbolu ve Milan'ın sembol isimlerinden Andriy Shevchenko, Inter derbisi öncesi ülkesinin içinde bulunduğu durumla ilgili mesaj yayınladı.

Maçın oynanacağı San Siro'da ve Milan kulübünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Shevchenko, "Sevgili İtalyan dostlarım, San Siro'dan Ukrayna'da barışı desteklemenizi rica ediyorum. Ukrayna halkı barış istiyor çünkü barışın sınırları olmaz. Bu savaşı birlikte bitirelim" sözlerini kullandı.

Shevchenko'nun mesajının yanı sıra derbi öncesi futbolcular Ukrayna'ya destek ve barış mesajları verdi.







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