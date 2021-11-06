Shevchenko'nun yeni takımı Genoa oluyor

Andriy Shevchenko'nun, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shevchenko'nun yeni takımı Genoa oluyor
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06 Kasım 2021 15:47
İtalya Serie A'da takımlarından Genoa'nın, teknik direktörlük için Andriy Shevchenko ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Bu sezon ligde sadece bir galibiyet alabilen ve ligin dibinde yer alan Genoa'nın, Ukraynalı teknik adam ile yaptığı görüşmelerde çok hızlı bir aşama kaydettiği ve Haziran 2024'e kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.

Andriy Shevchenko'nun, Genoa ile bonuslar hariç yıllık 1.8 milyon euro'dan söz kestiği kaydedildi.

SALI İTALYA'DA!

Öte yandan İtalyan gazeteci Di Marzio da, 45 yaşındaki teknik adamın salı günü İtalya'ya gelmesinin beklendiğini yazdı.


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