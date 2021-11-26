Shevchenko'nun ilk transferi Yarmolenko olabilir!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Ocak ayı transfer döneminde Andriy Yarmolenko'yu renklerine bağlayabileceği aktarıldı.



Ara transfer döneminde öncelik olarak bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak istediği belirtilen İtalyan ekibinin, Andriy Shevchenko'nun da isteğiyle Yarmolenko transferi resmileştirmek istediği kaydedildi.



Şu an kadrosunda Avrupa Birliği dışından futbolcu oynatma boşluğu olmayan Genoa'nın, bu transferdeki gelişmelere göre 32 yaşındaki futbolcu için takımda yer açmaya hazırlandığı belirtildi.



West Ham ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek Ukraynalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 14 maçta bir kez fileleri sarstı.



MİLLİ TAKIM'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR



Genoa'da teknik direktörlüğe geçtiğimiz haftalarda getirilen Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nda da Yarmolenko ile birlikte görev yaptı.





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