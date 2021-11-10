Shevchenko: 'Hedefimiz kümede kalmak'

İtalya Ligi Serie A temsilcisi Genoa'nın yeni teknik direktörü Andriy Shevchenko İtalyan kulübünde ilk basın toplantısını yaptı.



Genoa kulübündeki hedeflerini ve hayallerini anlatan efsane golcü, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Andriy Shevchenko konuşmasına şu sözlerle başladı: "Bu, koçluk kariyerimde çok önemli bir an. Beni, özel bir ilişkiye sahip olduğum İtalya'ya geri getirdikleri için yönetime ve Genoa projesine teşekkür etmek istiyorum. Kariyerime burada teknik direktör olarak devam etmeyi umuyorum. Genoa beni çok heyecanlandıran bir proje. Bir numaralı hedefimiz gelecek yıl Serie A oynamak. Bunu başarmanın bildiğim tek yolu çalışmaktır. Bu sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım."



"Bu proje beni çok ikna etti. Genoa'nın gelecekte İtalya'da büyük başarılar elde edebileceğine inanıyorum. Taraftarlara kesinlikle ihtiyacımız var. Bir keresinde Genoa'da oynadım ve çok zor bir maçtı. 12 oyuncuya karşı oynadığımı çok iyi hatırlıyorum çünkü 12. Genoa oyuncusu taraftardı. Umarım bizi desteklerler, çünkü çok fazla desteğe ihtiyacımız var."



"İtalya futbol açısından önemli bir ülke. İtalyan okulu önemlidir. Ancelotti, Zaccheroni ve Cesare Maldini gibi koçlarla çalışmak benim için harika bir deneyim oldu. İtalya'da koçluk demek futbol dünyasına girmek demektir. Şu anda İtalya'da çalışan büyük profesyonellere meydan okuyabilmek benim için zorlu bir mücadele." dedi.



"MÜKEMMEL BİR DENGEYE SAHİP OLMALIYIZ"



Takım içi mükemmel bir uyum yakalamalarını söyleyen teknik direktör, "Genoa, tarihsel olarak özellikle iç sahada çok agresif bir takım oldu. Takımı dengelemeye çalışacağım. Mükemmel bir dengeye sahip olmamız ve ihtiyaçlarımızı, takımın neye ihtiyacı olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bir antrenman dönemimiz olacak ve ardından çok zor ve önemli maçlar aşamasına geçeceğiz. Hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Sahada doğru bir yapılanmayla ve doğru zihniyetle gelişim sağlanabileceğini söyleyen Shevchenko, "Doğru zihniyete sahip olmalısınız. Oyuncularla konuşurken, durumu iyileştirme isteği duydum. Büyük bir istekle ve sahada doğru yapılanmayla durumu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.



"MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"



Mourinho'ya saygı duyduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Jose Mourinho'ya gerçekten saygı duyuyorum. Onun gelişi İtalyan futboluna çok şey kattı. Roma ile bir maç oynamamız gerektiğini biliyorum, ona çok saygı duyuyorum. Kendimize daha fazla inanmalıyız." şeklinde konuştu.



"BALLON D'OR'U JORGINHO VEYA MESSI KAZANIR"



Öte yandan sizce bu yıl Ballon d'Or'u hangi futbolcu kazanır sorusunu da yanıtlayan Shevchenko, "Bence Jorginho veya Messi." diyerek sözlerini noktaladı.





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