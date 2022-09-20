Sheva'dan Lewandowski'ye kaptanlık bandı

Ukrayna'nın futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takımı kaptanı Robert Lewandowski'ye, ülkesinin renklerini taşıyan kaptanlık bandı verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Sheva'dan Lewandowski'ye kaptanlık bandı
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20 Eylül 2022 19:56
Ukraynalı teknik adam Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takım'ı kaptanı Robert Lewandowski ile bir araya geldi.

Lewandowski'ye, Ukrayna'nın renklerini taşıyan kaptanlık bandı veren Shevchenko, "Ülkeme olan ve barış çağrısı konusundaki desteği için kendisine teşekkür etmek adına bu kol bandını Lewandowski'ye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Lewandowski ise, "Teşekkürler Andriy. Ukrayna'nın renklerindeki bu kaptanlık bandını Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur" diye konuştu.



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