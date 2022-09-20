Sheva'dan Lewandowski'ye kaptanlık bandı

Ukraynalı teknik adam Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takım'ı kaptanı Robert Lewandowski ile bir araya geldi.
Lewandowski'ye, Ukrayna'nın renklerini taşıyan kaptanlık bandı veren Shevchenko, "Ülkeme olan ve barış çağrısı konusundaki desteği için kendisine teşekkür etmek adına bu kol bandını Lewandowski'ye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Lewandowski ise, "Teşekkürler Andriy. Ukrayna'nın renklerindeki bu kaptanlık bandını Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur" diye konuştu.
Lewandowski'ye, Ukrayna'nın renklerini taşıyan kaptanlık bandı veren Shevchenko, "Ülkeme olan ve barış çağrısı konusundaki desteği için kendisine teşekkür etmek adına bu kol bandını Lewandowski'ye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Lewandowski ise, "Teşekkürler Andriy. Ukrayna'nın renklerindeki bu kaptanlık bandını Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur" diye konuştu.
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