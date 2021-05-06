Sherif için Trabzonspor'dan 5 milyon dolar isteniyor!

Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Mohamed Sherif için 5 milyon dolar istendiği açıklandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sherif için Trabzonspor'dan 5 milyon dolar isteniyor!
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06 Mayıs 2021 12:39
Mısır Milli Takımı ve El-Ahly'nin eski yıldızı Ghani, Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Mohamed Sherif için El-Ahly'nin 5 milyon dolar istediğini açıkladı.

Türkiye'den birkaç takımın 25 yaşındaki Mısırlı forvete ilgisi olduğunu belirten Ghani, "Trabzonspor'un Sherif'i önce kiralama sonra da kesin satın alma şartıyla teklif yaptığını hepimizi biliyoruz" dedi. Sherif bu sezon Mısır ekibinde 12 gol, 4 asistle oynuyor.

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