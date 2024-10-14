Sheraldo Becker, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Real Sociedad'da istediği süreyi bulamayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

, Fotoğraf; Imago
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Sheraldo Becker, Beşiktaş'a gelmek istiyor
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14 Ekim 2024 09:40
Son güncelleme 14 Ekim 2024 09:45
Real Sociedad'da istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

İspanyol spor basınına göre, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'deki performansını transfer olduğu orta sıra La Liga takımı Real Sociedad'da bir türlü yakalayamadığı ve daha büyük hedefleri olan bir kulüpte forma giymek istediği için ayrılacağı iddia edildi. 

Kanat oyuncusunun Giovanni van Bronckhorst'un Hollandalı olması ve Beşiktaş'ın da şampiyonluğa oynaması nedeniyle ara transferde siyah-beyazlı takıma daha sıcak baktığı belirtildi.

KARİYERİ

Ajax'ın alt yapısında yetişen, Zwolle ve Den Haag formaları giydikten sonra Union Berlin'e transfer olan Sheraldo Becker burada attığı goller ve oynadığı futbol ile Berlin'i zirveye taşıdı. Fakat Real Sociedad formasıyla La Liga'da aradığı havayı bulamadı.

Öte yandan alınan duyumlara göre, sol ve sağ kanat oynayan, gerektiğinde santrafor mevkiine de geçen Becker, menajeri aracılığı ile siyah-beyazlı yönetime haber gönderdiği ve yönetimin ise bu durumu ara transfer döneminde değerlendirebileceği söylendi.

 
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