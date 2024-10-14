Sheraldo Becker, Beşiktaş'a gelmek istiyor

İspanyol

spor basınına göre, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu

ekiplerinden Union Berlin'deki performansını transfer olduğu orta sıra La Liga takımı Real Sociedad'da bir türlü yakalayamadığı ve daha büyük hedefleri olan bir kulüpte forma giymek istediği için ayrılacağı iddia edildi.

Kanat oyuncusunun

'un Hollandalı olması ve

'ın da şampiyonluğa oynaması nedeniyle ara transferde siyah-beyazlı takıma daha sıcak baktığı belirtildi.

Ajax'ın

alt yapısında yetişen,

ve

formaları giydikten sonra Union Berlin'e transfer olan Sheraldo Becker burada attığı goller ve oynadığı futbol ile Berlin'i zirveye taşıdı. Fakat Real Sociedad formasıyla La Liga'da aradığı havayı bulamadı.



Öte yandan alınan duyumlara göre, sol ve sağ kanat oynayan, gerektiğinde santrafor mevkiine de geçen Becker, menajeri aracılığı ile siyah-beyazlı yönetime haber gönderdiği ve yönetimin ise bu durumu ara transfer döneminde değerlendirebileceği söylendi.

Real Sociedad'da istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcutransfer olmaya sıcak bakıyor.Bundesliga