Sheppard, Wall'un takıma katılmama sebebini söyledi

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, takımın yıldız oyuncusu John Wall'un KOVID-19'a maruz kalma endişeleri nedeniyle Orlando'da takıma katılmayacağını söyledi.



Sheppard, şu ifadeleri kullandı:



"Birisinin oynayamayacağı bir bubble'ın içine girmesi, bubble'ın içine daha fazla insan girmesi demek. Virüse maruz kalma durumu yüzünden, takımın içinde ve çevresinde oynamayan insanları bulundurmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum."



Sheppard, Davis Bertans'ın takıma katılmayı reddettikten sonra diğer oyuncuların Orlando'ya gitmeyi tercih edeceğine dair herhangi bir belirti görmediğini de sözlerine ekledi.



Takımların bubble'a 35 kişi getirmesine izin veriliyor.



Sheppard, Wizards'ın "sağlık personelini aşırı endeksleyeceğini" ve oyuncu geliştirme koçlarına odaklanacağını da açıkladı.



