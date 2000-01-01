Sheppard: "John Wall'u takaslama planımız yok"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard'a göre John Wall, Wizards'ı terk etmeyecek.



The Athletic'den David Aldridge ile konuşan Sheppard'a göre Wall, takımdan bir takas talebinde bulunmadı ve Wizards'ın da kendisini bırakma planları bulunmuyor:



"John'ı takas etme planımız yok... John ve Brad ile yeni bir hikayeye başlıyoruz. Bu bir devam filmi değil."



Wall, Aralık 2018'den bu yana ilk kez faaliyete geçecek. Washington ile mevcut sözleşmesinde halen üç yılı ve 133 milyon dolar alacağı bulunuyor.



