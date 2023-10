Shelvey'den Galatasaray maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, "Kayseri'de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakıp Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz." dedi.



İngiliz futbolcu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, Galatasaray'ın çok güçlü ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.



"UMARIM GALATASARAY YORULMUŞTUR"



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı çok etkili bir oyun ortaya koyduğunu belirten Shelvey, "Umarım Galatasaray bu karşılaşmada biraz yorulmuştur. Hazırlıklarımızı normal tempoda sürdürüyoruz. Kayseri'de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakıp Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Shelvey, her maç daha iyi olmak için çalıştığını vurgulayarak, "Hocamızın taleplerine cevap vermeye ve takıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Her günü severek geçiriyorum. Önümüzdeki dönemde taraftarlarımızı ve beni izleyenleri daha çok memnun etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray karşısında çok iyi olmaları gerektiğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak oyunu yönlendirmemiz, birlikte hareket etmemiz her şeyden önemli. Takım içinde gol atmayı çok düşünmüyorum. Benim gol atmamdan çok takıma fayda sağlayacak şeyler çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"



Jonjo Shelvey, İngiltere'de bazı basın yayın organlarına verdiği röportajda, teknik direktör İlhan Palut'un oyun anlayışını anlattığını belirterek, şunları söyledi:



"Hocam ile çok iyi bir iletişimim var. İngiltere'de yaptığım açıklamada Newcastle'da çalıştığım hocalara çok benzediğini söylemiştim. Oyuna duyduğu tutkusu ve işine olan aşkı. Futbolu kesinlikle çok seven bir antrenör. Bunu net şekilde görüyorsunuz. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Onunla çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Gelecekte bizi çok güzel günlerin beklediğine inanıyorum."



Deneyimli futbolcu, İngiltere ve Türkiye'deki takımların birbirinden çok farklı karakteristik özelliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de takımlar birbirine denk. Geriden oyun kurduğumda daha çok katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. İngiltere'de olduğu gibi önde baskılara katılacağım pozisyonlar da olacaktır. Buna Galatasaray maçı ile de başlayabiliriz." diye konuştu.