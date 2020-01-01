Shelburne: "Lakers, seneye Kawhi, PG ve Giannis'i kovalayabilir!"

Los Angeles Lakers'ın, 2021 yaz döneminde LA Clippers'ın süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George'u kovalayabileceği iddia edildi.



Lakers yazarı Ralph Mason'ın raporuna göre ESPN'den Ramone Shelburne, 2021 yazında Lakers'ın hedeflerinin Leonard, George ve Giannis Antetokounmpo olmasının beklendiğini söyledi:



"Ramona Shelburne'e göre Giannis, Lakers'ın bir sonraki ölü sezonda gözüne kestirdiği tek serbest oyuncu değil, Kawhi ve PG'den de bahsetti. Ona göre, AD'nin sözleşme süresine karar vermemesinin nedeni buydu."



Leonard ve George, 2020-21 sezonunun sonunda Clippers ile olan sözleşmelerinden vazgeçebilir ve serbest oyuncu olabilirler.



Antetokounmpo, yalnızca Milwaukee Bucks ile yapabileceği süpermaksimum sözleşme uzatmasını reddederse serbest oyuncu olabilecek.



Aynı zamanda, Lakers'ın önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat için Anthony Davis ile anlaşmaya varması bekleniyor, ancak şu an için kontratın uzunluğu bilinmiyor.



