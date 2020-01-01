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Shelburne: "Kawhi Leonard, LeBron James gibi değil"

ESPN analisti Ramona Shelburne, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James gibi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Ramona Shelburne, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James gibi olmadığını söyledi.

Hem Kawhi hem de Paul George'un, 2021 ölü sezonunda serbest oyuncu olabilme durumları söz konusu. Bu, uzun süredir kadrodaki en iyi parçaları bir araya getirmeye çalışan Clippers için rahatsız edici olabilir.

Kawhi için, uzun süredir LeBron ya da Michael Jordan gibi bir takıma sesli bir şekilde liderlik edebilecek bir karakteri bulunmadığına dair eleştiriler yükseliyor. İstikrarlı bir performans sergilese de, liderlik rolünün yükünü üzerinden almak için başka birine ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Shelburne, bu konuda şu açıklamaları yaptı:

"Lideriniz, koçunuz olamaz. Soyunma odadaki en yüksek ses, koçunuz olamaz. Bu sahadaki biri olmalı... Bu ölü sezonda, sahada liderlik yapabilecek, gerçek bir point guard almaları gerekiyor. Çünkü Kawhi Leonard, Kyle Lowry tipinde bir point guardı özlüyor. Kawhi Leonard, LeBron James değil, 'bizim gerçek bir point guardımız yok, o zaman ben olayım' diyemez, zaten öyle bir oyunu da yok.

Bence bir aciliyet duygusu olmalı. Paul George'un, takıma katıldığında, 'Ben Clippers'ta emekli olmak istiyorum, planım budur' dediğini hatırlıyorum. Eğer kötü bir yıl geçirirlerse, bu Kawhi için endişelenebilecekleri bir yıl olabilir, çünkü ayrılabilir. "


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