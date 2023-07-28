Shehi: "Tur için umudumuz var"

Tirana teknik direktörü Orges Shehi, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Shehi: 'Tur için umudumuz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 00:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Arnavutluk ekibi Tirana'da teknik direktör Orges Shehi açıklamalarda bulundu.

Shehi, son dakikada yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ancak tur umutlarının hala sürdüğünü söyledi.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shehi, "Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık. Bir yere kadar bunu başardık. Rövanş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş büyük bir takım. İlk resmi maçlarını oynadılar. Bu kadar mücadele edebildik. Son dakikada yediğimiz gol üzücü oldu. Tur için hala umudumuz var." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery