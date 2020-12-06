Sheffield'ı 90'da yıktı: Jamie Vardy!

Premier Lig'in 11. haftasında Sheffield United ile Leicester City karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sheffield'ı 90'da yıktı: Jamie Vardy!
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06 Aralık 2020 19:08
Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane'de karşılaştı. Maç 2-1 Leicester üstünlüğüyle sona erdi.

Sheffield'ın golü 26. dakikada McBurnie'den geldi. Leicester'ın golleri ise 24. dakikada Perez ve 90. dakikada Vardy'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, puanını 21'e yükseltti. Sheffield United, ise 1 puanla ligin dibinde kaldı.

Leicester, Premier Lig'in 12. haftasında Brighton ile karşılaşacak. Sheffield ise aynı haftada Southampton deplasmanına gidecek.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, mücadelede süre almadı. 

SHEFFIELD KAZANAMIYOR

Sheffield United, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon şimdiden küme düşme konusunda taraftarlarını endişelendirmeye başladı.

Kırmızı-Beyazlılar, ligde sadece 1 puan kazanırken 11 maç sonunda galibiyet yüzü göremedi.



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