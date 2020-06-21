"ÇEKİCİ KULÜBÜZ, OYUNCULAR GELMEK İSTER"

Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı.Gazetede yer alan habere göre; kalesindelistesine aldı.Shefield'ın bu isimler dışında Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.Bu transfer iddiaları üzerine konuşan Sheffield United Menajeri Chris Wilder, "" dedi.Wilder, "" sözleriyle konuşmasını noktaladı.