Sheffield United, Beşiktaş'tan transfer istiyor!

Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade-Chamberlain'e Championship ekibi Sheffield United'ın talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sheffield United, Beşiktaş'tan transfer istiyor!
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18 Kasım 2024 09:59
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler de merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Chamberlain'e geçen sezonun başında olduğu gibi Championship ekibi Sheffield United'ın talip olduğu öne sürüldü.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İngiliz ekibinin 31 yaşındaki orta sahanın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon süre almayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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