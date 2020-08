Shawn Marion, Dallas'ın Clippers'ı yenebileceğini düşünüyor!

Dallas Mavericks'in eski oyuncusu Shawn Marion, neden Mavericks'in LA Clippers'ı yenebileceğini düşündüğünü açıkladı.



Playoffların ilk turunda Mavericks, Clippers ile karşı karşıya gelecek. İhtimaller, daha üst sıralarda yer alan Clippers takımının lehine görünse de, Marion eski takımının onları gölgede bırakabileceğine inanıyor.



Mavs.com'dan Dwain Price'a göre Marion, Mavs'ın hücumunun, en önemli değerleri olduğuna inanıyor. Marion için, Rick Carlisle'ın koçluğunu yaptığı takım sahada ısındığında, Clippers'tan daha uzun süre dayanma kapasitesine sahip:



"Hücumumuz şu anda elit düzeyde, bu yüzden bu bize bir dövüş şansından fazlasını veriyor. Bizimle eşleşmeleri gerekiyor. Üç sayı çizgisinden ısınırsak, bu onlar için zor olacak. Bence Mavs'ın bir şansı var ve her şey mümkün. Ben kimseyi bir konuda kaytarmam. Bence biz özel bir ekibiz ve her şey olabilir."



2011 Mavs şampiyonluk kadrosunun bir parçası olan Marion, şampiyonluk deneyimini hatırladı. Gözlemine göre, hücumda momentum yakalayan takımlar, şampiyonlukları kazanan takımlar oluyor:



"Mavs çok skor üretebiliyor. Sıcak takımlar belli bir dereceye kadar şampiyonluk kazanıyor. Hepimiz her şeye sırasıyla bakmalıyız, umarım Mavs bir şeyler yapabilir. Hadi bakalım."