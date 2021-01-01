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Shawn Bradley kaza geçirdi, felç oldu!

Dallas Mavericks, eski NBA oyuncusu Shawn Bradley'in 20 Ocak'ta Utah'daki evinin yakınında bisikletini sürerken arkadan bir araba çarpması sonucu felç olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks, eski NBA oyuncusu Shawn Bradley'in 20 Ocak'ta Utah'daki evinin yakınında bisikletini sürerken arkadan bir araba çarpması sonucu felç olduğunu duyurdu.

Bradley'nin travmatik bir omurilik sakatlığını tedavi etmek için boyun ameliyatı geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinde son sekiz haftadır hastanede olduğu bildirildi.

Mavericks'in açıklamasına göre, doktorlar Bradley'e iyileşmesinin hem uzun hem de zorlu olacağını, bunun fiziksel anlamda profesyonel basketbol oynamaktan daha zorlayıcı olabileceğini söylediler.

Mavs sahibi Mark Cuban, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Shawn'ın kazasını duyduğumuz için çok üzüldük. Her zaman inanılmaz derecede kararlı olan ve savaşçı ruh sergileyen biriydi. Ona iyileşmesi için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Her zaman Mavs ailesinin bir parçası olacak."

48 yaşındaki Bradley, Philadelphia 76ers'ın 1993 Draftı'nda kendisini ikinci sırada seçmesinin ardından, 14 yılını NBA'de geçirmişti.

Bradley, 76ers, Mavs ve New Jersey Nets formaları giydiği kariyeri boyunca 8.1 sayı, 6.3 ribaund ve 2.5 blok ortalamaları ile oynamıştı.


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