Shaw: 'Saka keşke kardeşim olsaydı'

İngiltere'nin başarılı sol beki Luke Shaw takım içinde en iyi anlaştığı insanlardan birinin Bukayo Saka olduğunu söyledi.



Saka'yı çocuğu gibi sevdiğini söyleyen Luke Shaw, "Takımdaki herkese sorabilirsiniz, onun ne kadar iyi bir adam olduğu konusunda herkes aynı şeyi söyleyecektir" diye konuştu.



Kampa gelmeden önce Sako'yu fazla tanımadığını söyleyen Shaw, "Onun gibi kardeşim olmasını çok isterdim. Çok cool ve komik birisi. Herkesi güldürüyor. Çok fazla sesi çıkan birisi değil ve konuşması da çok komik" diyerek takım arkadaşıyla olan iletişiminden bahsetti.



Kamp ortamında böyle oyuncuların olmasının çok önemli olduğunu belirten Luke Shaw, Saka'nın performansıyla da göz doldurduğunu söyledi.



