Sharpe: "Umarım Kawhi ve PG, geceleri rahat uyuyabiliyorlardır!"

Fox Sports analisti Shannon Sharpe, Doc Rivers'ın LA Clippers'tan gönderilmesinin, takımın süper yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George tarafından onaylandığı için gerçekleştiğini söyledi.



Sharpe, UNDISPUTED programında şunları söyledi:



"NBA hakkında bildiğimiz, diğer tüm spor liglerinden farklı olan bir şey var. Süperstarların bu ligi yönettiği gerçeği. Doc Rivers, kim olduğunu bildiğiniz birilerinin onayı olmadan o kapının önüne koyulmazdı. Siz de, ben de bunu biliyoruz.



Umarım Paul George ve Kawhi Leonard geceleri rahat uyuyabiliyorlardır. Clippers tarihindeki en başarılı koçu gönderdiklerini bilerek... Gerçek bu!



Size başka ne olduğunu söyleyeyim. 7. maçta 12 sayı öndeyken, Kawhi Leonard ikinci yarıda 1/11 isabetle oynadı, ikinci yarıda sadece 2 sayı attı. Dört mağlubiyetin ikinci yarılarında %24'lük isabetle oynadı. Ve normalde o kritik anlarda eli titremeyen biriydi.



Kawhi Leonard ve Paul George, Doc Rivers'ın işine mal oldular."



BALLMER, KARARDAN ÖNCE İKİLİYİ ARAMIŞTI



Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'ın, Rivers'la yolları ayırmadan önce görüşlerini almak için Clippers'taki birkaç kilit oyuncuyu aradığı bildirilmişti.



Ballmer'ın hem Leonard'ı hem de George'u aradığı ve kaynaklara göre, oyuncuların kendisine bu kararını değiştirmek adına hiçbir şey söylemedikleri açıklandı. Son kararı ise Ballmer'ın aldığı belirtildi.



Rivers'ın ayrıca, kendi adına, Ballmer'ın tam desteği olmadan koç olarak devam etmekte rahat hissetmediği de söylenenler arasınadydı.



The Athletic'den Jovan Buha'ya göre karar, "organizasyonun erken playoff çıkışına yönelik dürtüsel bir aşırı tepki" olmasından ziyade, "yıllar boyunca ve özellikle son haftalarda belirginleşen düşünce farklılıkların birikimiydi".



Rivers ve Ballmer'ın birkaç samimi toplantı ve görüşme yaptıkları, iki tarafın nihayetinde Clippers'ın nasıl ilerlemesi gerektiğine dair farklı görüşlere sahip olduklarına karar verdikleri açıklandı.



Rivers kadroyu kusurlu bulurken, Ballmer ve ön ofis, ekibin şampiyonluk favorileri olduğuna inanıyordu.



