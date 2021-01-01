Sharpe'tan Durant'e ağır eleştiri!: "Çakalın ve yılanın teki..."

FOX Sports analisti Shannon Sharpe, Brooklyn Nets'in süperstarı Kevin Durant'in, Stephen Curry veya LeBron James gibi büyük oyuncular kadar sevilmediğini iddia etti.



Sharpe'ın söyledikleri, Durant'in Golden State Warriors süperstarının "çöp" olarak nitelendirildiği bir tweet'i beğenmesiyle alakalıydı.



Tweet'te, Curry'nin başka bir MVP ve diğer üç All-Star oyuncu olmadan şampiyonluk kazanamayacağı iddia edilmişti.



Durant şu anda 'fav'ını geri almış olsa, Sharpe bu konuda kendisine tepki göstererek, şu şekilde ağır ithamlarda bulundu:



"Kevin Durant, bir LeBron James gibi ya da Stephen Curry gibi sevilmediği için çok üzgün ve asla sevilmeyecek de. Ama sorun değil. Bu onun büyüklüğünden bir şey götürmez... LeBron kadar, Steph kadar sevilmiyor olabilirsin, ama yine de büyük bir oyuncusun.



Neden böyle bir şey yapma gereği hissettin ki? Bir de insanların sana neden bu şekilde baktığını merak ediyorsun. Maçlardan önce herkesle tokalaşıyorsun ama sana yine de "çakal" gözüyle bakıyorlar. Gerçekten yılanın tekisin...



Kevin Durant ne kadar büyük bir oyuncu, bir MVP ve Finaller MVP'si olursa olsun, Stephen Curry'ye neden dokundurma yapıyor ki? Onu takıma seve seve karşılamış bir adama... KD bile kendini sevmiyor. Bu hareketiyle çizgiyi aştı. Artık gerçekten büyümesi gerekiyor..."



