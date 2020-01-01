Sharpe: "Lillard Doğu'da oynasa, en iyi üçüncü oyuncu olurdu"

Basketbol analisti Shannon Sharpe, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın Doğu Konferansı'nda oynaması durumunda, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'in ardından en iyi üçüncü oyuncu olabileceğini söyledi.



Sharpe, Lillard'ın Orlando bubble'ında sergilediği performanstan etkilenmiş durumda. Ona göre, Dame orada oynamış olsa, Doğu'nun en iyi üçüncü oyuncusu olabilirdi ve ondan daha iyi olan iki oyuncu da Giannis ve Durant olurdu.



Sharpe, Undisputed'da şu açıklamaları yaptı:



"Dame'i Giannis ve oynasaydı KD dışında Doğu'daki herkesin önüne koyardım. En iyi üçüncü oyuncu olurdu. Kyrie (Irving) oynasa bile en iyi oyun kurucu olurdu. Dame'ın yapamayacağı hiçbir şey yok."



Sharpe, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'e mide sorunları ve sakatlanma eğilimi nedeniyle de hafif eleştiride bulundu ve ifadesini yeniden dile getirerek, Lillard'ın Doğu'da dominant olabileceğini iddia etti:



"Sadece bir bebeğin Joel Embiid'den daha fazla mide problemi var! Ama Dame Dolla Bill'e bakınca ne görüyorsun? O harbi birisi!"



Lillard bu sezon Portland'da maç başına 29.8 sayı, 4.8 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları ile oynuyor.



