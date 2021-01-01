Sharpe: "Lakers'ın farkını, Drummond ortaya koyacak"

Fox Sports analisti Shannon Sharpe, Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond'ın, Lakers'ın şampiyonluğunu kazanmak veya kaybetmek arasındaki farkı yaratabileceğini söyledi.



Sharpe ayrıca, Drummond'ın Lakers için LA Clippers'a son takas tarihinde katılan Rajon Rondo'dan daha değerli bir katkı olduğunu da sözlerine ekledi:



"Her iki adam da oldukça verimli isimler. Ama ben Drummond diyeceğim, çünkü Lakers'a fizik ve güç sağlıyor, ayrıca ribaund da çekebiliyor. Lakers'ın şampiyonluğu kazanması veya kaybetmesi arasındaki fark, kendisi olacak."



Lakers, 33-21'lik derecesiyle Batı'da beşinci sırada yer alıyor.



