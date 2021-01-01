Shaq'tan Luka Doncic'e övgüler: "Þimdiden, en iyilerin arasýnda"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks süperstarý Luka Doncic'e övgülerde bulundu.



Oyun tarzý, becerileri, fiziði ve biraz da ten rengi nedeniyle Doncic, genellikle sýk sýk Boston Celtics efsanesi Larry Bird ile karþýlaþtýrýlýyordu.



Bununla birlikte, Shaq, The Dan Patrick Show'da Doncic'in aslen Bird'den daha iyi olma þansýna sahip olduðunu ve bu kýyaslamanýn haksýzlýk olduðunu düþünmesine raðmen, Mavs yýldýzýnýn bu beklentileri aþma ve halen kendisinden þüphe edenleri susturma þansý olduðunu belirtti:.



"Çocukken Larry Bird'ü pek sevmezdim çünkü yaptýðý her þeyin þans olduðunu düþünürdüm.



Bunu söylemek pek adil deðil, ama þunu söyleyebilirim, büyük bir oyuncu olmak istediði belli. Olacak da. Baþarmasý gereken çok þey var. Ben ikinci yýlýmdayken beni NBA'in en iyi 50 oyuncusundan biri seçtiklerinde insanlarýn kafayý yediðini hatýrlýyorum. Ama biliyordum. Bunu düþünmeyen kim varsa, aksini göstereceðimi söylüyordum. Luka, 16'sýndan beri profesyonel olarak oynuyor ve þimdiden en iyilerin arasýnda. Ýki ya da üç yýl içinde etrafýndaki herkes kaybolacak."



