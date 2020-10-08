Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı

İsviçre Futbol Federasyonu, ilk koronavirüs testi pozitif çıkan Xherdan Shaqiri'nin 2. testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı
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08 Ekim 2020 19:44
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.

Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.

Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.



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