Shaqiri'den ilginç Şampiyonlar Ligi yorumu!

ilearasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde Liverpool'un İsviçreli yıldızı'den ilginç açıklamalar geldi.Zorlu maç öncesi eski takımı Bayern Münih'i favori göstererek şaşırtan Shaqiri, ''Çok zor bir eşleşme olacak. Bayern'in eksikliklerinden yararlanıp geçen sene olduğu gibi finale çıkmak istiyoruz. Bayern'in favori olduğunu söyleyebilirim. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Her zaman şampiyonluğa oynuyorlar. Ancak biz de son zamanlarda yaptıklarımız ile Bayern Münih'e yaklaştık.'' sözlerini kullandı.Eski takımı Bayern Münih'e gol atması halinde sevinip sevinmeyeceğini de anlatan İsviçreli futbolcu, ''Eğer Bayern'e gol atarsam kesinlikle mutlu olurum ama gol sevinci yapar mıyım bilmiyorum. O anki moduma göre değişir.