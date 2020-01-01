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Shaqiri: "Savunma takımı olmadığımızı gösterdik"

İsviçre'nin yıldızı Xherdan Shaqiri İspanya maçı öncesinde kendilerine güvendiklerini söyledi.

Shaqiri: 'Savunma takımı olmadığımızı gösterdik'
Xherdan Shaqiri İspanya ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takım olarak kendilerini kanıtladıklarının altını çizen Shaqiri, "Biz sadece savunma yapan bir takım değiliz ve defalarca bunu kanıtladık. Fransa gibi bir takıma 3 gol atabileceğimizi gösterdik. Bu yüzden kendimizin farkında olup sahada buna göre mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanya karşısında elinden gelini yapacağını söyleyen Shaqiri, "Fransa'ya karşı oynadığım maç için kendimle gurur duyuyorum. Takım için ve ayrıca benim için ayrıca zor bir maçtı. İspanya karşısında da her şeyimi vermeye çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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