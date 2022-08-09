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Shaqiri: "Portekiz sadece Ronaldo değil"

İsviçre'nin önemli isimlerinden Xherdan Shaqiri, Portekiz karşılaşması öncesi konuştu.

Shaqiri: 'Portekiz sadece Ronaldo değil'
2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü Portekiz ile karşılaşacak İsviçre'de Xherdan Shaqiri maç için açıklamalarda bulundu.

Shaqiri, "Ronaldo, her zaman, her an gol atabilecek harika bir oyuncu. Dünyanın en iyilerinden biri, tıpkı Messi gibi ve tecrübeli. Portekiz için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Portekiz'de sadece Ronaldo yok diğer oyunculara da dikkat etmeliyiz. Fark yaratabilecek çok iyi oyuncuları var. Bir eleme maçı, her şey olabilir. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

31 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Portekiz maçında tüm takım olarak harika bir performans göstermemiz gerekiyor. Birlik olmalıyız. Eğer hepimiz üst seviyede olursak, Portekiz'i eleme şansımız var" diye tamamladı.

Portekiz ile İsviçre, son 16 turunda salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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