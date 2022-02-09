Shaqiri'nin yeni durağı Amerika

MLS takımlarından Chicago Fire, Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Shaqiri'nin yeni durağı Amerika
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09 Şubat 2022 20:49
Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli futbolcunun bonservisi için Lyon'la anlaşma sağlandığı ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chicago'nun duyurusunda ayrıca, Shaqiri'nin kulüp tarihindeki en pahalı transfer olduğu vurgulanırken, rakamlarla ilgili bilgi ise yer almadı.

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