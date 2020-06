Shaq'ın, polislere karşı kendi çocuklarına tavsiyeleri!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, çocuklarına polislere karşı nasıl davranması konusunda anlattığı şeyleri açıkladı.



Amerika'da şu anda yer alan sivil huzursuzluk, on yıllardan beri süregelen bir durum ve bu ırksal gerilimlerin ele alınması konusunda sağlam bir sonuca varılamayacak olsa da, Amerika'da bir siyahi olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak oldukça güç.



Shaq, "Jimmy Kimmel Live"da konuk oldu ve deneyimleri hakkında bazı detaylar paylaştı:



"Onlarla her zaman bu konuşmayı yaparım. Onlara her şeyden önce, saygı göstererek durumu zorlaştırmamaya çalışmaları gerektiğini söylerim, çünkü bu insanların da burada işlerini yapıyor olduğunu anlamaları lazım. O yüzden, durumu zorlaştırmamaya çalışmalısınız. Ve eğer zorlaşırsa, hiçbir şey söyleme, hiçbir şey yapma. Sadece uyum sağla."



"Ve sonra, her şey olup bittiğinde, beni ara. Eğer işler kontrolden çıkarsa, ben hallederim. Oraya gelip delilik çıkaran kişi ben olurum. Orada tek başınayken sinirlenmelerini istemem. Bu yüzden onlara sadece uymalarını, sadece dinlemelerini söylemeye çalışırım.



"Onlarla samimi olmaya çalışırım ve belli konuları konuşuruz, ama gördüğüm videolara göre, Bay Floyd da uyum sağlıyordu."