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Shaq: "Zion benden daha iyi olabilir!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "kendisinden daha iyi olabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "kendisinden daha iyi olabileceğini" söyledi.

Shaq, yakın zamanda sürekli kendisi ile karşılaştırılırılan Pelicans'ın genç yıldızıyla ilgili konuştu.

O'Neal, Williamson'ın kıyaslamalardan etkilenmemesi gerektiğini söyleyerek, 20 yaşındaki oyuncunun kendisinden daha iyi bir oyuncu olabileceğini açıkladı:

"Bu kıyaslamaları saygısızlık olarak değerlendiremem. Eğer büyük oyuncularla kıyaslanıyorsanız, insanlar sizde bir şey görüyor demektir. Bana her zaman, büyük olmanın istikrarlı olmakla ilgili olduğu öğretilmiştir.

Ben arka arkaya iki veya üç kötü maç çıkardığımda, 'Bu nedir? Büyük oyuncular böyle mi oynar?, Kareem asla böyle değildi!' falan derlerdi.

Yani bu kıyaslamaların olması güzel. İyi rakamlar ortaya koyuyor, sert oynuyor, iyi oynuyor. Bunlara olumsuz bakmıyorum... Benden daha iyi olma şansı bile var."

"BEN DE WILT'İN PEŞİNDEYDİM!"

O'Neal, Zion'ın kendisini idol aldığını duyduğu için mutlu olduğunu ve kendisi de lige girdiği dönemde nasıl benzer bir yaklaşım edindiğini açıkladı:

"Tek bir adamın peşindeydim, o da Wilt Chamberlain'dı. Tüm rekorlarını kırmak istiyordum. Onu şampiyonluklarda geçmiştim, sayılarda da geçmek istiyordum. Böylece, küstah bir şekilde, 'Ben Shaquille O'Neal, tarihin en dominant oyuncusu benim!' diyebilecektim."

Williamson bu sezon, maç başına 26.9 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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