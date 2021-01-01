Shaq: "Yüzümü gördüğünüzde, sizi gülümseten kişi olmak isterim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, sürekli herkesi güldürmeye çalışmasının asıl nedenini açıkladı.



Emekli NBA oyuncusu ve şu anki TNT analisti Shaq, konuk olduğu The Rex Chapman Show'da, herkesi güldürmeye çalışmasının sebebinin, insanların stresini azaltmalarına yardımcı olmak istediği için olduğunu anlattı:



"Yüzümü gördüğünüzde, sizi gülümseten kişi olmak isterim. Çünkü gülümsediğinizde, yüzünüze endorfin salgılanır ve bu da sizi stresinizden biraz arındırabilir.



Şahsen ben streslendiğim anlarda, Step Brothers filmini izlerim. 'Davul setime dokunma' sahnesi beni çok güldürür. Bunun sonrasında ancak sakinleşip problemlerimi çözebiliyorum."



