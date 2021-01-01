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Shaq: "Yedi maçlık bir seride, Lakers'ı kimse yenemez!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu tekrarlayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu tekrarlayacağını söyledi.

Son şampiyon Lakers, bu sezon Batı Konferansı'nda oynadığı ilk 16 maçta 12-4 serisiyle ilerleyerek, erken bir liderlik yakaladı.

Yenilenen rakiplere ve taraftarlardan gelen artan endişelere rağmen, Shaq, ESPN'in First Take programınad konuştu ve Lakers'ı yedi maçlık bir seride "hiçbir takımın" yenemeyeceğini belirterek, ekibin hala şampiyon yolunda olduğunu söyledi:

Shaq: "Son şampiyon onlar olduğu ldukları için favori olmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Çok sayıda başka rekabetçi takım da var ama yedi maçlık bir seride Lakers'ı yenebilecek herhangi bir ekip olduğunu düşünmüyorum."

Stephen A. Smith: "Peki ya Clippers ne olacak? Ya da Kawhi? "

Shaq: "Geçen sene de aynısını diyorduk."

36 yaşında olmasına rağmen, halen üst düzey performans göstermeye devam eden LeBron, bu sezon yakaladığı 23.7 sayı, 7.9 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları ile, MVP adayları arasına girdi.

Anthony Davis ise bu sıralar çok formda olmasa da, %53 şut isabetiyle 21.3 sayı, 9.0 ribaund ve 1.9 blok ortalamaları yakalıyor.


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