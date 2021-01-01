Shaq: "Westbrook, Mitchell'dan daha iyi"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bu sezon Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'u, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın önünde tuttuğunu söyledi.



TNT'nin "Inside the NBA" programında, O'Neal bir kez daha Jazz ve Mitchell hakkında konuştu.



Shaq'ten, Mitchell'ın genel performansını yorumlaması istendiğinde, Jazz yıldızı ile ilgili önceden yaptığı eleştirilerin, kendisini şu anda bulunduğu noktaya (Jazz, Batı'da 1'inci sırada) taşıma planının parçası olduğunu iddia etti.



Ancak Shaq, bu sezon Wizards ile sıkıntı çeken Westbrook'u, Mitchell'ın önünde tuttuğunu belirtti.



"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"



O'Neal, programda yer alan WNBA yıldızı Candace Parker ile bu konudaki duruşunu sergilemesi açısından küçük bir tartışmaya da girdi.



İkili arasındaki diyalog ise, şu şekilde gelişti:



"Shaq: Söylediklerimin arkasındayım. Onun ligin en iyi beşinci guardı olduğunu söylemiştim!



Parker: Ama Westbrook'un Donovan'dan daha iyi olduğunu da söylemiştin ve o yüzden ben de kariyerleri yerine bu sezonu baz almıştım.



Shaq: O dediğimin de arkasındayım. Ulusal TV'de de söylerim, tweet de atarım, tartışırım da. Evet öyle.



Parker: Kariyer demiyorum; bu sezon diyorum.



Shaq: Bu sezona bakmıyorum çünkü sezon henüz bitmedi. Donovan'ı severim, ancak en iyi beşinci oyuncuya hayran kalacak değilim. Ben Steph Curry'ye, Kyrie'ye (Irving) hayran kalırım."



