Shaq: "Warriors, benim zamanımda 'bir faktör' olamazdı bile"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Golden State Warriors ekibinin, onun oynadığı dönemde "bir faktör olmayacağını" söyledi.



Shaq, üç kez NBA şampiyonu olan Warriors hakkında cesur bir iddiada bulundu. Hall of Fame oyuncuya göre, kendisinin en verimli döneminde, Dubs ekibi bir faktör olacak kadar iyi değil.



O'Neal, kendi podcast'i "The Big Podcast with Shaq"te, Warriors'ın 1990'larda ve 2000'lerdeki şampiyonluk oranları hakkında şöyle konuştu:



"Onlar ya altıncı ya da yedinci sırada olurdu. Asıl resmin içinde olmazlardı bile."



Shaq lafı dolandırmadı ve Warriors'ın, bir şampiyonluk için mücadele etmek bir yana, playofflara bile kalamayacaklarını belirtti.



Warriors yıldızı Draymond Green, geçmişte Stephen Curry ve kendisinin, Shaq'ı ikili oyunlarda "yok edeceğini" söylemişti. O'Neal'ın bu ifadesinin, Green'in bu ifadesine karşılık olabileceği düşünülüyor.