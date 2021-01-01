Shaq: "Tanrı muamelesi görmek istemiştim!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, diğer büyük Lakers oyuncularının kendisine nasıl ilham verdiğinden bahsetti.



The Coaches Network podcast'inde konuşan Shaq'a göre, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi tüm zamanların en büyük oyuncuları, kendisini bu isimlerle aynı derecede büyük olma konusunda motive etti:



"En önemli şey, hayal kurabilmek. Çocukken, her zaman Lakers'ı ve Magic Johnson'ı, Kareem'i ve Celtics ile Pistons'ı izlerdim. Hep 'Eğer o seviyeye yükselebilirsem, şampiyon olarak anılmak istiyorum' demişimdir.



O adamlarla gençken tanışmıştım ve o dönemde tabii ki yaşlanıyorlardı. İnsanlar onlara birer tanrıymış gibi davranıyorlardı. Ve kendi kendime, 'Ben de bu tür bir muamele istiyorum' demiştim. O noktaya çıkmam biraz zaman almıştı tabii ki. Ama Kobe (Bryant) ve ben, Phil (Jackson) ile beraberken o temel planı oluşturabildiğimizde, işimiz kolaydı. Arka arkaya üç tane kazanabilmiştik."



