Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq: "Tanrı muamelesi görmek istemiştim!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, diğer büyük Lakers oyuncularının kendisine nasıl ilham verdiğinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, diğer büyük Lakers oyuncularının kendisine nasıl ilham verdiğinden bahsetti.

The Coaches Network podcast'inde konuşan Shaq'a göre, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi tüm zamanların en büyük oyuncuları, kendisini bu isimlerle aynı derecede büyük olma konusunda motive etti:

"En önemli şey, hayal kurabilmek. Çocukken, her zaman Lakers'ı ve Magic Johnson'ı, Kareem'i ve Celtics ile Pistons'ı izlerdim. Hep 'Eğer o seviyeye yükselebilirsem, şampiyon olarak anılmak istiyorum' demişimdir.

O adamlarla gençken tanışmıştım ve o dönemde tabii ki yaşlanıyorlardı. İnsanlar onlara birer tanrıymış gibi davranıyorlardı. Ve kendi kendime, 'Ben de bu tür bir muamele istiyorum' demiştim. O noktaya çıkmam biraz zaman almıştı tabii ki. Ama Kobe (Bryant) ve ben, Phil (Jackson) ile beraberken o temel planı oluşturabildiğimizde, işimiz kolaydı. Arka arkaya üç tane kazanabilmiştik."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal