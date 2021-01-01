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Shaq'tan, Kyrie'yi geri çağıran Nets'e eleştiri: "Aptallar!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'i Kyrie Irving'i geri getirdiği için eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'i Kyrie Irving'i geri getirdiği için eleştirdi.

Kyrie'nin KOVID-19 aşısını olmayı reddetmesi birçok eleştiri okunun hedefi olmasına sebep olurken, Nets'in kendisini tekrar kadroya alma kararı hayranlardan ve analistlerden benzer bir tepki almıştı.

Takım sahibi Joe Tsai, Kyrie'nin durumunu siyasi bir mesele haline getirme niyetinde olmadığını ve şampiyonluğu her şeyden çok kazanmak istediğini dile getirmişti.

Yakın zamanda Shaq, kendi podcasti 'The Big Podcast'te, Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan ekibin Irving'e ihtiyaç duymadığını iddia ederek, yıldız oyuncuyu geri çağırdığı için eleştirdi:

"İnsanların yapacakları şey konusunda gereğinden büyük bir tavır almalarından nefret ediyorum. 'Kyrie, eğer tamamen gelmiyorsan hiç gelme' falan gibi.'

Brooklyn Nets organizasyonu, kendisine başta 'Eğer işin içinde olmayacaksan, bir daha gelme bile.' diyordu. Şimdi, KOVID tekrar yükselişte olunca ve birkaç adam kadro dışı kalınca, 'Kyrie, tekrar oynamanıza izin vereceğiz.' dediler.

Buna saygı duymuyorum. Nedensiz panik yaptılar. Ligde 7. sırada değilsiniz. İlk sıradasınız, aptallar. Ona ihtiyacınız yok."

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Irving'in Ocak ayının ilk yarısında dönebileceği düşünülüyor.


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