Shaq: "Süpertakımlar normal karşılansa, Hakeem'in yanına giderdim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, oynadığı dönemde "süpertakımlara" katılmanın normal karşılanmış olması durumunda, döneminin diğer yıldız oyuncularına katılmış olabileceğini belirtti.



Shaq kısa süre önce eski takım arkadaşı Robert Horry'nin "Big Shot Bob" isimli podcast'inde süpertakımların parçası olan oyunculara saygı duymama durumu hakkında konuştu:



"Nefret ettiğim ifadelerden biri de, 'Yeni dönem'. Biz de kendimizden önceki dönemi izlemiş ve hepimiz rekabete katılmıştık. Millet artık cidden tembelleşiyor ve sonra benim ve Big Shot Bob gibi adamların onlara saygı göstermesini bekliyor.



İnanın bana, eğer bu zamanında normal karşılansaydı, 1994'te Houston beni yendikten sonra Hakeem'in (Olajuwon) yanına giderdim. Ya da Tim Duncan ve David Robinson ile aynı takımda olurdum.



Ama kendi kendime 'Hayır' dedim. Hatalarımı görüp, toparlanacak ve bu adamları yenecektim. Ve bunu başardık da. Rob yedi yüzük kazandı, ben de dört tane kazandım, ama ne zaman ağzımızı açsak, 'Kıskanıyor' oluyoruz."



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2010'da şampiyonluk için Dwyane Wade ve Chris Bosh'ın yanına, Miami Heat'e katılarak, "süpertakım" trendinin öncüsü olarak görülmüştü.



Golden State Warriors da bu trendi takip etmişti ve Kevin Durant, 2016'da ekibe katıldığında bu şekilde bir süpertakım kurulmuştu.



