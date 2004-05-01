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Shaq, Steve Nash'e: "Benden çaldığın MVP kupalarından birini göstersene"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, şakayla karışık yeni Brooklyn Nets koçu Steve Nash'e "Kendisinden çaldığı MVP kupalarından birini ona göstermesini" istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, şakayla karışık yeni Brooklyn Nets koçu Steve Nash'e "Kendisinden çaldığı MVP kupalarından birini ona göstermesini" istedi.

Nash, Nets'in yeni başantrenörü olma hakkında konuşmak için Shaq, Charles Barkley, Kenny Smith ve Ernie Johnson Jr.'a, Inside the NBA programında konuk oldu.

Nash ile konuşurken Shaq, şu soruyu sordu:

"Evindeysen, benden çaldığın MVP kupalarından birini gösterebilir misin?"

Nash ise şu yanıtı verdi:

"Maç sonlarında serbest atış sokamadığın için sana bir MVP vermek zor."

Shaq buna şaka yollu yaklaşsa da, 2004-05 sezonunun MVP yarışının sonuçlarından memnun olmadığı biliniyor. Nash, 2005 yılında Phoenix Suns forması giyerken, ödülün sahibi olmuştu.

Shaq o yıl MVP ödülünün favorisi olarak kabul ediliyordu. Miami Heat ile ilk sezonunda Shaq, takımını Doğu Konferansı'nın zirvesine taşımış ve maç başına 22.9 sayı ve 10.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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