Shaq: "Spurs'ün 1999'daki şampiyonluğu, sayılmaz"

Hall of Fame pivot Shaquille O'Neal, San Antonio Spurs'ün 1998-99 sezonunda kazandığı NBA şampiyonluğunun geçersiz olması gerektiğini düşünüyor.



"The Big Podcast"te O'Neal, Spurs ve Tim Duncan'ın sadece dört yüzüğü olduğunu belirtti:



"San Antonio'nun tümünün yüzüne şunu söylüyorum: sadece dört yüzüğünüz var. Birinde bir yıldız işareti var. Benim düşüncem bu. Bay Duncan'ın yüzüne de, dört yüzüğü olduğunu söyleyebilirim. Beş tane kazandığınız söyleniyor ama yıldız işareti olan sayılmaz. Ben yaptığım herhangi bir şeyde asla yıldız işareti istemem."



Lokavt nedeniyle 1998-99 NBA sezonunda 50 maç oynanmıştı ve Spurs, playofflarda 15-2'lik bir seri yakalamadan önce, sezonu 37-13 derecesiyle kapatmıştı.



