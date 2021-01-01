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Shaq: "Simmons şut videoları paylaşıyor, döndüğünde Curry gibi atsa iyi olur!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile dalga geçerek, bu yaz Philadelphia'da kalma olasılığının olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile dalga geçerek, bu yaz Philadelphia'da kalma olasılığının olmadığını açıkladı.

Shaq, yakın zamanda ekibine ayrılmak istediğini bildiren Simmons hakkında, düşüncelerini Complex'e anlattı:

"Bence kalmayacak. Bu yaz onlarla çok fazla iletişim kurmamıştı. Son dört yılda da daha iyiye gitmemişti. Yönetim ile iletişiminiz yoksa, işler pek iyi gitmez.

Philly taraftarları da ondan vazgeçti ya da vazgeçmeye başladılar. Muhtemelen başka bir yere gitmesi onun için iyi olacaktır. Ama onu takip ediyorum ve sayfasında şut atarken videolarını paylaşıyor. Yani eğer kalacaksa, şutu Steph Curry'ninki gibi olsa iyi olur."


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