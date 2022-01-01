Shaq: "Simmons bana DM'den hoş olmayan şeyler söyledi!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, canlı yayında "narin" olarak nitelendirdiği Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, kendisine Instagram DM'inden sert bir dille karşılık verdiğini söyledi.



Simmons, Sixers'ın geçen sezon Atlanta Hawks'a elendiği playoff ikinci turundan bu yana sezonda forma giymemeyi halen sürdürüyor.



Geçtiğimiz hafta Shaq, Joel Embiid'in eleştiri kaldırma ve sızlanmama yeteneğini överken, aynı anda eleştirdiği Simmons'dan çok farklı bir oyuncu olduğunu belirtmişti.



Los Angeles Lakers efsanesi kısa süre önceki 'narin' yorumlarından sonra, Simmons'ın Instagram'da kendisine saldırdığını ortaya çıkardı:



"Bebek gibi davranıyor. Bana DM'den bazı şeyler söyledi ve ben de aynı şekilde yanıt verdim. Ne dediğini ifşa edemem. Ona tek söylediğim, 'Kardeşini ortada bırakıyorsun ve oynaman lazım.' şeklindeydi.



Sonra yanıt olarak bazı şeyler söyledi ama bu konuda hiç detaya girmeyeceğim, çünkü hiç hoş şeyler değildi. Muhtemelen çok kızmış. Bunun sebebi de onun LSU'dan (Lousiana State Üniversitesi) kardeşi olmam ve halen de öyleyim."



Shaq, zaman içinde Simmons'ı en yoğun şekilde eleştirenlerden biri olmuş, Avustralyalı yıldızın oyununu geliştirmesi ve kendisinden beklendiği şekilde süperstar olması gerektiğini söylemişti. Shaq bununla da kalmamış, Simmons'ın takım arkadaşı olması durumunda kendisine dayak atmış olacağını bile iddia etmişti.



