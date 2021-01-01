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Shaq, Schröder'ın Celtics imzası hakkında: "Aklından ne geçiyordu?"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dennis Schröder'ın Boston Celtics ile 5.9 milyon dolarlık sözleşme imzalaması hakkında yorum getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dennis Schröder'ın Boston Celtics ile 5.9 milyon dolarlık sözleşme imzalaması hakkında yorum getirdi.

Schröder, önceki sezon Lakers ile çok yıllı bir anlaşma imzalama şansı bulmuş; ancak daha kazançlı bir anlaşma almayı umarak serbest oyuncu piyasasını test etmeye karar vermişti. Bu denemesinde başarısız olan 27 yaşındaki oyuncu, Boston ekibiyle 5.9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamak durumunda kalmıştı.

Shaq, gelişmeyi Instagram'da "Sizi şaşırtan şeylerden biri. Aklından ne geçiyordu?" açıklamasıyla paylaştı.

Celtics ve Schröder'ın günlerdir pazarlık yaptığı söyleniyordu. Eski Lakers guardı, Celtics'in teklifini 10 milyon doların üzerine çıkarmaya çalışırken, takım 5.9 dolarda kaldı.

27 yaşındaki guard, başka hiçbir NBA takımının kenisine daha fazlasını teklif etme şansı olmadığı için bu anlaşmayı imzalamak durumunda kaldı.


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