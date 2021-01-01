Shaq: "Russ'ı bir 'görev adamı' olarak görüyorum"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, takımın yeni yıldızı Russell Westbrook'u bir "görev adamı" olarak gördüğünü söyledi.



Shaq, Russ'ın takımdaki durumu hakkında şunları söyledi:



"Hala görev adamlarına ihtiyaçları var, değil mi? Ben Russ'ı bir görev adamı olarak görüyorum, ama çok iyi bir görev adamı olarak. Önce LeBron (James), sonra AD (Anthony Davis) ve ardından Russ geliyor. Hızlı hücumlarda, normalde yaptıklarını yapabilir."



Westbrook ve Lakers bu sezona 0-1 derecesiyle başladı ve Cuma gecesi Phoenix Suns'a karşı sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacaklar.



