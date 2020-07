Shaq: "Penny Hardaway, LeBron, Kobe ve Wade'in karışımı gibiydi"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Orlando Magic'ten eski takım arkadaşı Penny Hardaway'in "LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade'ın bir karışımı gibi" olduğunu söyledi.



1995 yılında Shaq ve Penny, Magic ile birlikte o dönemin en iyi takımı Chicago Bulls'u yarı final turundaki playofflardan eleyen takımdı.



Magic, şampiyonluğu kazanmasa bile beklentileri oldukça aşmıştı. Takımların o dönemdeki en iyi oyuncularından ikisi, NBA on TNT'deki bir programda yeniden bir araya geldiler.



Söyleşi programı Hardaway'in kariyerini andı ve O'Neal, eski takım arkadaşına segment boyunca övgüler yağdırdı:



"Penny, oynadığım diğer tüm adamların bir karışımı. Bazen D-Wade'di, çünkü maçı ele geçirebiliyordu. Ve ona bazen 'Penny, devam et, zaman senin zamanın' demem gerekiyordu."



O'Neal, ayrıca Hardaway'in pasörlüğünü ise LeBron James ile, öldürücü içgüdüsünü ise Kobe Bryant ile karşılaştırdı.



"YENİ MAGIC VE KAREEM OLABİLİRDİK"



Shaq, Hardaway'in potansiyelini hemen görmüştü. Aynı röportajda, Orlando yönetimini draft sezonunda Hardaway'i almaya nasıl ikna ettiğini paylaştı:



"Bana Penny Hardaway'i verin dedim, çünkü bütün yaz film çekerken bu adamla oynuyordum, ben ve o, bu dönemin 'yeni Magic ve Kareem'i olabiliriz' demiştim."



"GÖRDÜĞÜM EN FENA GENÇLERDEN BİRİYDİ"



Penny, kariyerinde üç kez All-NBA ilk takımına ve dört kez All-Star seçilmişti. Bununla birlikte, kronik diz ve ayak bileği sakatlıkları nedeniyle erken emekli olmak zorunda kalmıştı.



Shaq bu trajik olaylara da değindi:



"Sakatlanmasaydı, bence insanlar adını daha çok duyacaklardı, çünkü Penny, D-Wade, Lebron ve Kobe'den beri gördüğüm en fena genç oyuncuydu."



Hardaway'in Hall of Fame değerinde bir kariyere sahip olma şansı, lig tarihinin en büyük "acaba"larından biri olarak görülse de, Shaq ve Orlando'nun geri kalanı için - her zaman bir Magic efsanesi olacak.