Shaq, Mitchell'a karşı eleştirisini bir kez daha savundu!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'a yönelik geçmişteki eleştirilerini bir kez daha açıkladı.



Geçtiğimiz Ocak ayında Shaq, Mitchell'a bir sonraki seviyeye geçecek yeteneğine sahip olmadığını söylemişti. Mitchell bu ifade karşısında yalnızca "Tamam" yanıtını vermişti.



Shaq kısa süre önce "Full Send" adlı podcast'te konuk olarak, Mitchell ile arasında geçen olay hakkında şunları söyledi:



"Bir keresinde Donovan Mitchell için bir şeyler söylemiştim ve herkes beni eleştirmeye başlamıştı. Ama demeye çalıştığım şeyi dinlemediler.



Demek istediğim şuydu, ben Penny Hardaway, Kobe Bryant, Dwyane Wade, LeBron James ve Steve Nash ile oynamış adamım. Eğer o seviyede değilseniz, 'büyük oyuncu' ne demektir bilmem.



Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu ve büyük olma yolunda. Ama onu 'sıradaki büyük oyuncu' olarak taçlandırmaya çalışanlara, 'O zaman şu an hangi sırada?' diye sorduğumda, 'Beş, altı ya da yedi' falan diyorlar.



Ben de 'Sizin oralarda nasıldır bilemem ama 5. olmak bana göre bu konuda kabul edilebilir değil' diyorum.



Bir veya iki numara değilsem, beni o kategoriye asla sokmayın."



