Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq, Mitchell'a karşı eleştirisini bir kez daha savundu!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'a yönelik geçmişteki eleştirilerini bir kez daha açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'a yönelik geçmişteki eleştirilerini bir kez daha açıkladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Shaq, Mitchell'a bir sonraki seviyeye geçecek yeteneğine sahip olmadığını söylemişti. Mitchell bu ifade karşısında yalnızca "Tamam" yanıtını vermişti.

Shaq kısa süre önce "Full Send" adlı podcast'te konuk olarak, Mitchell ile arasında geçen olay hakkında şunları söyledi:

"Bir keresinde Donovan Mitchell için bir şeyler söylemiştim ve herkes beni eleştirmeye başlamıştı. Ama demeye çalıştığım şeyi dinlemediler.

Demek istediğim şuydu, ben Penny Hardaway, Kobe Bryant, Dwyane Wade, LeBron James ve Steve Nash ile oynamış adamım. Eğer o seviyede değilseniz, 'büyük oyuncu' ne demektir bilmem.

Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu ve büyük olma yolunda. Ama onu 'sıradaki büyük oyuncu' olarak taçlandırmaya çalışanlara, 'O zaman şu an hangi sırada?' diye sorduğumda, 'Beş, altı ya da yedi' falan diyorlar.

Ben de 'Sizin oralarda nasıldır bilemem ama 5. olmak bana göre bu konuda kabul edilebilir değil' diyorum.

Bir veya iki numara değilsem, beni o kategoriye asla sokmayın."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal